Германия в 2024 году передаст Украине военной помощи на сумму более 7 млрд евро.

Об этом сообщает правительство ФРГ по итогам телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольца и президента США Джо Байдена.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем востоке. Согласились, что помощь Киеву надо продолжать.

"В 2024 г. Германия поддержит Украину военными поставками на сумму более 7 млрд евро", – говорится в сообщении.

Напомним, что Байден позвал к себе лидеров Конгресса, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.

Недавно Бундестаг разрешил правительству ФРГ брать новые долги, отменив лимит на заимствования.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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