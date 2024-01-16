Словацкий депутат Европарламента Мирослав Радаковский на заседании законодательного органа Европейского союза заявил, что славяне могут "сравнять Западную Европу с землёй", если не остановить войну в Украине.

"Нам нужно прекратить поддерживать убийство славян. Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, что никто здесь этого не хочет. Война в Украине - это проблема США, это их интересы. ЕС превратился в вассала США. Мы должны начать мирные переговоры, но без участия американцев", - заявил Радаковский.

Критика в адрес Запада прозвучала и из уст других парламентариев.

"Сейчас уже открыто признают, что эту войну можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле. И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины. Единственные, кому вы помогаете - это акционеры оружейных компаний. Не ждите, что граждане ЕС вас поддержат в этом, вы говорите, как обезумевшие маньяки", - сказала евродепутат из Ирландии Клэр Дэли.

Ее соотечественник Мик Уоллес согласился с ней, выразив мнение, что европейские политики "не хотели мира, им была нужна война".

"Мы хотели поддержать американскую прокси-войну, чтобы нанести ущерб России. Мы потратили миллионы евро налогоплательщиков, подпитывая войну, не отвечающую нашим интересам, и помогая разрушить Украину", - сказал он.

Это не первый случай, когда в самом ЕС критикуют политический курс сообщества во время войны в Украине. Так, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто предрек серьезные проблемы для Европейского союза в случае сокращения связей с Китаем.

А Жозеп Боррель признал, что Евросоюз в своем стремлении освободиться от "энергетической зависимости от России" поменял в итоге одну зависимость на другую. Вероятно, имея в виду зависимость от США.