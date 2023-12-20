Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз в своем стремлении освободиться от "энергетической зависимости от России" поменял в итоге одну зависимость на другую. Вероятно, он имел ввиду зависимость от США.

Об этом дипломат сказал на форуме Sommet Grand Continent.

По словам Борреля, "реакция ЕС" на события в Украине "была впечатляющей, включая радикальное снижение нашей энергетической зависимости от энергоресурсов из России, что казалось невозможным, когда эта зависимость оценивалась в 40%".

"Но мы это сделали, хотя мы за это, конечно, заплатили свою экономическую цену… Возможно, мы заменили одну зависимость на другую, но мы, тем не менее, освободились от энергетической зависимости от России", - заявил Боррель.

Касательно ситуации в Украине он допустил, что европейская помощь может прекратиться.

"ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, но сейчас встаёт вопрос, будет ли такая помощь продолжаться", - отметил Боррель.

Он призвал "засучить рукава", чтобы не позволить Владимиру Путину победить в Украине, иначе "европейский проект может быть безвозвратно поврежден".

"Европа в опасности", - предупредил дипломат.

Осенью дипломат говорил, что Украина капитулирует после прекращения помощи ЕС.

Также он заявлял, что Европа не сможет быстро компенсировать Украине отсутствие помощи от США.