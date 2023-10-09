Европа не сможет быстро компенсировать отсутствие американской помощи Украине, а ситуация в США рождает "неопределенность".

Об этом в своем блоге пишет верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, недавно побывавший в Киеве.

"Во время нашей миссии в Украине пришло известие о том, что во избежание так называемого "шатдауна" Конгресс США принял двухпартийный законопроект, который не включает поддержку Украины. Несмотря на активное участие администрации Байдена, это усиливает неопределенность в отношении будущей поддержки США этой страны", - написал Боррель.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе "мы не смогли бы компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика".

Боррель привел цифры европейской помощи Украине: 82 миллиарда евро, включая 25 миллиардов на военную поддержку.

"В ближайшие недели нам удастся обучить 30 000 украинских солдат, и мы продолжим это делать", - резюмировал он.

Ранее западные СМИ сообщали, что коллапс программы помощи Украине в Конгрессе США готовился несколько месяцев и это было именно то, чего опасался лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

Также появлялась информация, что Байден запросит у Конгресса США крупнейший пакет помощи Украине, которого хватит до 2025 года.