Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, и призвал Запад "не экспериментировать с помощью".

Об этом он сказал на выступлении в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас. А как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", - заявил президент.

Напомним, ни ЕС, ни США до сих пор не утвердили пакеты поддержки Украине на этот год.

Ранее Зеленский обвинил Запад в том, что тот своим стремлением "не эскалировать ситуацию" играет на руку России.

Вчера во время встречи в Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинскую сторону, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев. Также он добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.

По данным Politico, в Евросоюзе уверены, что согласуют выделение помощи Украине в ближайшие "пару недель".