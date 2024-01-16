Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ЕС и США одобрят выделение средств Украине в ближайшие недели.

Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддерживает нас, именно в странах Европейского Союза. И также я уверен, что решится вопрос помощи в Конгрессе", - заявил президент Украины.

По его словам, на обсуждение этих вопросов было потрачено много времени.

"Я думаю, что мы не просто так тратим время. Такое очень дорогостоящее для нас время. Потому что это важно приезжать, общаться с партнерами, встречаться, но, тем не менее, есть приоритеты в военное время. И потому я верю, что будет очень положительная реакция наших партнеров", - сказал Зеленский.

Ранее в том же Давосе Зеленский обвинил Запад в стремлении "не эскалировать ситуацию" в Украине.

"Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это забрало у нас много времени. И из-за этого мы потеряли много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года", - заявил Зеленский.

По поводу выделения помощи надавно высказался глава МИД Дмитрий Кулеба. Он уверен, что Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет.