В Евросоюзе уверены, что согласуют выделение помощи Украине в ближайшие "пару недель".

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Будапешт дал ЕС сигнал, что готов к компромиссу.

Большинство европейских стран отвергли желание Венгрии разделить финансирование Украины на транши, которые требуют ежегодного одобрения.

Вторая идея предполагает пересмотр финансирования в 2025 году, но также считается неприемлемой среди части сторонников Киева.

Официальный представитель ЕС сказал, что потенциальный компромисс может включать в себя возмещение Венгрии выплат по процентным ставкам после пандемии.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения "аварийного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задерживать платежи, но не ветировать их.

В любом случае все согласны, что любой окончательный компромисс должен будет включать в себя некоторые уступки Венгрии – достаточные, чтобы позволить Виктору Орбану заявить на родине о своей победе.

А вот новое вето со стороны Будапешта "побудит ЕС начать процедуру приостановки права голоса Венгрии в Евросовете".

Ранее мы писали о том, что в ЕС рассмотрят процедуру лишения Венгрии права голоса в Евросовете.

А также, что Венгрия может снять вето на помощь ЕС Украине, если финансирование будет пересматриваться ежегодно.