Евродепутаты рассмотрят резолюцию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС уже 18 января.

Об этом пишет издание Euractiv.

В проекте резолюции содержится призыв к Совету ЕС начать процедуру лишения Венгрии права голоса, а также провести расследование законности решения Еврокомиссии разморозить 10 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года.

"Мы посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдёт с рук", - сказал в комментарии изданию евродепутат от "зелёных" Даниэль Фрейнд, который является одним из ведущих участников переговоров по указанной резолюции.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что и дальше хочет блокировать выделение помощи Киеву, но предложил свой механизм её формирования.

"Если Брюссель примет это, то помощь Украине будет оказываться вне бюджета. Если нет, то я с сожалением остановлю этот процесс", - заявил премьер Венгрии.

Мы также сообщали, что, по мнению Шарля Мишеля, ЕС может избежать назначения Виктора Орбана временным главой Евросовета. Напомним, если Мишель уйдёт в Европарламент, полномочия могут перейти к премьер-министру Венгрии.