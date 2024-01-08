Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что есть много способов избежать назначения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана временным главой ЕС.

Так он отреагировал на критику своего решения баллотироваться в качестве депутата Европарламента, что может привести Орбана к руководству Евросоветом, передает The Guardian.

"Я хочу уточнить, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято в июле, так что для совета не составит труда принять решение, чтобы предвидеть, как мой преемник вступит в должность. Существует множество инструментов, если есть политическая воля, избежать Виктора Орбана", - заявил Мишель.

Европейские лидеры должны провести обсуждение 17 и 27-28 июня – после парламентских выборов, которые пройдут по всему ЕС 6-9 июня.

Напомним, если Мишель будет избран в Европарламент, то лидерам ЕС нужно будет быстро избрать преемника на его пост. Если они не смогут прийти к согласию, то руководство перейдет к Орбану, так как Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Ранее мы писали, что в руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине.