Президент США Джо Байден, как и анонсировалось ранее, встретился с лидерами Конгресса и членами комитетов Палаты представителей, чтобы обсудить выделение помощи Украине.

Детали встречи приводит сайт Белого дома.

"Сегодня президент Байден созвал руководство Конгресса, председателей и высокопоставленных членов комитетов Палаты представителей и Сената по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям, а также комитетов Сената по международным отношениям и комитетов Палаты представителей по иностранным делам, чтобы обсудить острую необходимость для Конгресса продолжать поддерживать Украину в рамках глобальной коалиции, которую мы создали. На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы, включая возможности ПВО и артиллерии, для защиты от жестокого вторжения России", - говорится в пресс-релизе.

Президент говорил о стратегических последствиях бездействия Конгресса для Украины, США и мира. Он ясно дал понять: продолжающаяся бездействие ставит под угрозу национальную "безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира".

"Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать сильный сигнал о решимости США. Президент также ясно дал понять, что мы должны действовать сейчас, чтобы решить проблемы на границе. Он сказал, что его воодушевляет прогресс, достигнутый на двухпартийных переговорах, проходящих в Сенате. Он выразил готовность достичь двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимость дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно скорее принять полный пакет документов по национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Вчера накануне этой встречи спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не намерен обсуждать с Байденом выделение денег Украине, пока не будет решен вопрос с южной американской границей.

Чуть менее чем за неделю до встречи президент США выражал готовность изменить миграционную политику.