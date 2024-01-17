Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте федерального немецкого правительства.

В очередной пакет вошли:

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (от Бундесвера и из запасов промышленных предприятий);

25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

50 терминалов связи SatCom;

5 автомобилей для охраны границы;

1 840 боевых шлемов;

500 LED-ламп;

3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

16 грузовиков Zetros.

Также правительство готовит передачу:

20 БМП Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

124 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

700 боевых шлемов;

1500 LED-ламп;

24 грузовиков Zetros;

20 рефрижераторов Zetros.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году Германия передаст Украине военной помощи на сумму более 7 миллиардов евро. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Между тем в Евросоюзе упрекнули Германию в том, что она помогает Украине в одностороннем порядке и мало делает для того, чтобы помощь шла на уровне ЕС.