Боеприпасы для танков, шлемы, лампы. Германия объявила о новом пакете помощи для ВСУ
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщается на сайте федерального немецкого правительства.
В очередной пакет вошли:
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (от Бундесвера и из запасов промышленных предприятий);
- 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 50 терминалов связи SatCom;
- 5 автомобилей для охраны границы;
- 1 840 боевых шлемов;
- 500 LED-ламп;
- 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 16 грузовиков Zetros.
Также правительство готовит передачу:
- 20 БМП Marder;
- 15 самоходных зенитных установок Gepard;
- 124 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 700 боевых шлемов;
- 1500 LED-ламп;
- 24 грузовиков Zetros;
- 20 рефрижераторов Zetros.
Ранее мы сообщали, что в 2024 году Германия передаст Украине военной помощи на сумму более 7 миллиардов евро. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.
Между тем в Евросоюзе упрекнули Германию в том, что она помогает Украине в одностороннем порядке и мало делает для того, чтобы помощь шла на уровне ЕС.
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