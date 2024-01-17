В числе прочего Украина получила беспилотники RQ-35 Heidrun. Фото: Армияинформ

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте федерального немецкого правительства.

В очередной пакет вошли:

  • боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов (от Бундесвера и из запасов промышленных предприятий);
  • 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 50 терминалов связи SatCom;
  • 5 автомобилей для охраны границы;
  • 1 840 боевых шлемов;
  • 500 LED-ламп;
  • 3 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 16 грузовиков Zetros.

Также правительство готовит передачу:

  • 20 БМП Marder;
  • 15 самоходных зенитных установок Gepard;
  • 124 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 700 боевых шлемов;
  • 1500 LED-ламп;
  • 24 грузовиков Zetros;
  • 20 рефрижераторов Zetros.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году Германия  передаст Украине военной помощи на сумму более 7 миллиардов евро. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.

Между тем в Евросоюзе упрекнули Германию в том, что она помогает Украине в одностороннем порядке и мало делает для того, чтобы помощь шла на уровне ЕС.

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