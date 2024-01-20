Швейцария считает, что мирный саммит по Украине нужно провести с участием России.

Об этом заявила президент конфедерации Виола Амерд в интервью швейцарской газете Schweiz am Wochenende, которое цитирует общественный вещатель Swissinfo.

"Он (саммит - Ред.), безусловно, должен состояться в 2024 году. Россия, вероятно, не будет присутствовать, при этом мы стремимся к диалогу со всеми остальными", - сказала Амерд.

По ее мнению, без участия РФ саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией. Президент также намекнула, что Швейцария поддерживает контакт и с Москвой.

"За последние несколько дней мне несколько раз уже говорили, как это важно и как все рады, что хотя бы кто-то способен говорить со всеми. Каналы связи у нас существуют, и они открыты", - сказала Виола Амерд.

Вместе с тем, на данный момент пока неизвестно, на каком уровне может состояться встреча по Украине: на уровне министров или же глав государств.

"Конечно, существует некоторый риск, что нам не удастся организовать саммит", - добавила президент Швейцарии.

По её мнению, даже, если встреча состоится, то "вряд ли нам следует ожидать в конце саммита какого-то готового мирного плана".

"Но если мы хотя бы сможем запустить мирный процесс, то мы уже добьёмся очень многого", - утверждает Амерд.

Залогом успеха переговоров по урегулированию конфликта РФ с Украиной она считает участие Южной Африки, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

Ранее включить РФ в переговоры по Украине призывал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Мы также сообщали, что Швейцария передаст Украине более 100 миллионов евро помощи.