Швейцария сняла отдельные ограничения на экспорт военной техники.

Об этом сообщает местное издание Swissinfo.

Так, обе палаты парламента согласились разрешить правительству в исключительных случаях отступать от принятых ранее ограничений на экспорт.

Газета не пишет, позволит ли это исключение экспортировать швейцарское оружие в Украину, однако в статье сказано, что "ведутся обширные дебаты о том, как экспорт оружия, особенно в воюющие страны, согласуется с традиционным нейтралитетом Швейцарии и гуманитарными традициями страны".

Ранее Швейцария не разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны, в том числе Украину. С инициативой выступила малая палата парламента. Депутаты предлагали разрешить отправку военного оборудования воюющей стране, если та таким образом реализует право на самооборону. Большая палата не приняла этого предложения.

Как мы сообщали, Швейцария отклонила заявку на продажу Украине танков Leopard через Германию. В своём решении правительство страны сослалось на законодательство о нейтралитете.