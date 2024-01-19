В России заявили, что беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, произошло возгорание резервуаров, работают пожарные команды.

Также российские паблики показали видео продолжающегося мощного пожара на нефтебазе.

Напомним, накануне российские телеграм-каналы сообщали, что дрон, которой нес около 3 кг взрывчатки, пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. По их данным, обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Позже глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что атаковавший нефтебазу в Санкт-Петербурге беспилотник был украинского производства.

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