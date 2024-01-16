В Минобороны РФ заявляют, что этой ночью восемь беспилотников были перехвачены над Воронежской областью и четыре над Белгородской.

Паблики Воронежа ночью сообщали о взрывах и попадании в жилой дом, где начался пожар в квартире.

Кадры после утренней атаки дронов по российскому Воронежу. Власти города заявляют, что пострадали три многоэтажки и более 30 квартир.

Ранее мы писали о том, что в ГУР сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных установок "Панцирь" в Белгородской области.

Напомним, что ране во время очередной массированной воздушной атаки РФ по Украине на село в Воронежской области упала российская ракета. В РФ это назвали "нештатным сходом".

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.