Бойцы Главного управления разведки поразили две российские зенитно-ракетные установки "Панцирь" в Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"6 января 2024 г. состоялась очередная спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на ослабление государства-агрессора России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что два "Панциря" выведены из строя.



Стоимость одного такого ЗРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

Также в ГУР опубликовали спутниковые снимки до и после недавнего удара ВСУ по Крыму.

Сообщается, что были поражены склады боекомплекта вблизи деревни Гришино и несколько радиолокационных станций на аэродроме в Саках.

Напомним, вчера командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские военные поразили командный пункт на аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Накануне украинские военные во время ракетного удара по Крыму поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.