"Власти" Севастополя заявили, что военные уничтожают большое количество воздушных целей над городом. Были сбиты несколько целей, есть один пострадавший.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Накануне атаки в Севастополе объявили воздушную тревогу, также перекрыли проезд по Крымскому мосту.

При отражении атаки военные на аннексированном полуострове задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе.

По данным назначенных РФ "властей", пострадавший был ранен после попадания осколка в дом восточнее Севастопольской бухты. Обломки упали и в других районах Севастополя.

А местные телеграм-каналы написали о прилете по городу.

В Евпатории также звучали взрывы, там начался пожар.

Между тем Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО над Крымом уничтожено 10 украинских ракет. Попытка атаки предпринималась с применением авиационных управляемых ракет, рассказали в ведомстве.

Напомним, в ноябре в Крыму тоже заявляли о плотной ракетной атаке. Тогда "власти" сообщали о якобы семи сбитых украинских ракетах.

А в октябре в Севастополе заявляли об атаке водных дронов. В северной части Черного моря были "обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины."