В Севастополе и Евпатории прозвучали взрывы. Минобороны РФ заявляет об уничтожении 10 ракет над Крымом
"Власти" Севастополя заявили, что военные уничтожают большое количество воздушных целей над городом. Были сбиты несколько целей, есть один пострадавший.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
Накануне атаки в Севастополе объявили воздушную тревогу, также перекрыли проезд по Крымскому мосту.
При отражении атаки военные на аннексированном полуострове задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе.
По данным назначенных РФ "властей", пострадавший был ранен после попадания осколка в дом восточнее Севастопольской бухты. Обломки упали и в других районах Севастополя.
А местные телеграм-каналы написали о прилете по городу.
В Евпатории также звучали взрывы, там начался пожар.
Между тем Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО над Крымом уничтожено 10 украинских ракет. Попытка атаки предпринималась с применением авиационных управляемых ракет, рассказали в ведомстве.
Напомним, в ноябре в Крыму тоже заявляли о плотной ракетной атаке. Тогда "власти" сообщали о якобы семи сбитых украинских ракетах.
А в октябре в Севастополе заявляли об атаке водных дронов. В северной части Черного моря были "обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины."