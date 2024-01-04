Сегодня ночью на российском аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел тактический бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии пкс из срф. Причины возгорания самолета уточняются" - сообщили в разведке.

В ГУР опубликовали видео возгорания на самолете, из которого можно понять, что это мог быть поджог.

Напомним, что после потери Россией четырех самолетов Су-34 в Донецкой области резко упало число авиаударов.

Также мы писали о том, что СМИ писали о том, что дроны СБУ поразили военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области РФ.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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