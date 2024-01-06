Украинские военные поразили командный пункт на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Об этом заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму! В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!", - написал он.

Он также опубликовал кадр с аэродрома, куда был прилет.

Ночью российские телеграм-каналы писали, что в Сакском районе Крыма были взрывы в районе военного аэродрома.

Накануне украинские военные во время ракетного удара по Крыму поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за удары по Севастополю и Евпатории и всех, кто планировал операцию "за безупречную боевую работу".

Война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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