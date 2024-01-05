Главное управление разведки (ГУР) Минобороны заявило о рейде своих бойцов в Белгородскую область и нанесенных там армии РФ потерях.

Разведка утверждает, что узнала о планах высшего руководства армии РФ провести проверку в Грайворонском районе из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы. Тогда разведчики проникли в регион, заминировали дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, и атаковали их взводный опорный пункт.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери", - сообщает ГУР.

Количество потерь еще уточняется.

Управление показало видео, на котором бойцы закладывают взрывчатку на дороге, ведут стрелковый бой, снайпер поражает человека с дистанции, а дрон снимает взрывы.

ГРУ не сообщает, когда именно проводилась эта операция. Отметим, что каких-либо сообщений в открытых источниках о боях в Белгородской области не было уже довольно давно.

Летом мы публиковали видео движения катера с бойцами ГУР в ходе ночного рейда в Крым.

А в мае "Русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. Позже пресса писала, что этот рейд имел все признаки операции ГУР Украины.