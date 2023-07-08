Воюющий на стороне Украины легион "Свобода России" планирует ещё один рейд на территорию РФ.

Об этом заявил изданию Observer его командир с позывным "Цезарь".

"В течение следующего месяца или около того будет ещё один сюрприз. Это будет наша третья операция. После неё последуют четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю свою территорию", - заявил "Цезарь".

Отметим, что другая эмигрантская организация - "Российский добровольческий корпус" - сейчас поддерживает украинскую армию на Запорожском фронте. О рейдах добровольческих подразделений на территорию РФ ничего не сообщалось с начала июня.

Ранее "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" опровергли заявления минобороны РФ о своём разгроме.

Перед этим атака "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область вызвала беспокойство в ООН, поскольку там испугались эскалации конфликта.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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