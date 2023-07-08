"Будет сюрприз". Легион "Свобода России" анонсировал новый рейд на территорию РФ
Воюющий на стороне Украины легион "Свобода России" планирует ещё один рейд на территорию РФ.
Об этом заявил изданию Observer его командир с позывным "Цезарь".
"В течение следующего месяца или около того будет ещё один сюрприз. Это будет наша третья операция. После неё последуют четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю свою территорию", - заявил "Цезарь".
Отметим, что другая эмигрантская организация - "Российский добровольческий корпус" - сейчас поддерживает украинскую армию на Запорожском фронте. О рейдах добровольческих подразделений на территорию РФ ничего не сообщалось с начала июня.
Ранее "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" опровергли заявления минобороны РФ о своём разгроме.
Перед этим атака "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область вызвала беспокойство в ООН, поскольку там испугались эскалации конфликта.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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