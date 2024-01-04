Украинские военные во время сегодняшнего ракетного удара по Крыму поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

"Сегодня около 15:00 Вооруженные силы Украины поразили командный пункт объединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за удары по Севастополю и Евпатории.

"Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января, и еще раз спасибо пилотам Воздушных сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу!" - написал Николай Олещук.

Между тем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил "самую массированную за последнее время" атаку на город. При этом он утверждает, что все ракеты, летевшие на Севастополь, были сбиты.

Тем временем местные паблики сообщают, что Крымский мост перекрыт уже три часа, и с обеих сторон образовались очереди из сотен автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе и Евпатории прозвучали взрывы. "Власти" Севастополя заявили, что военные уничтожили большое количество воздушных целей над городом. А в Минобороны РФ - о сбитии над полуостровом 10 ракет.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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