Россия фактически признались в обстреле центра Харькова, комментируя вчерашний обстрел.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина".

Российские военные ударили по гражданскому населению и никто из представителей ГУР не пострадал. При этом он заверил, что показания РФ ложь и вражеская пропаганда.

"Эти заявления официальных представителей государства-агрессора являются фактически публичным признанием в совершении Россией очередных военных преступлений, ведь в ходе последних ударов по Харькову враг умышленно целил исключительно по гражданскому объекту и гражданской инфраструктуре, ни одной военной цели не поражено, ни один сотрудник ГУР не пострадал", - подчеркнул Юсов.

Напомним, что российские военные утверждают, что в ответ на обстрел Белгорода "поражены центры принятия решений и военные объекты". В минобороны РФ заявили об уничтожение "представителей ГУР и ВСУ, принимавших непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде".

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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