Минобороны РФ прокомментировало вечерние удары по Харькову.

Российские военные утверждают, что в ответ на обстрел Белгорода "поражены центры принятия решений и военные объекты".

При этом признается удар по гостинице в центре города.

"Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде" - говорится в заявлении МО РФ.

Утверждается, что там же находилось до двухсот иностранцев, которые намеревались проводить рейды на территорию РФ.

Также Россия заявляет о ракетном ударе "по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области", а также пунктам дислокации "Правого сектора" и "Кракена".

Украина всех этих данных не подтверждала.

Тем временем в сети появились кадры изнутри отеля "Харьков Палас", куда вчера попала российская ракета.

Напомним, вчера вечером РФ ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

В больницах на стационарном лечении находятся 13 пострадавших в результате обстрела Харькова.

Также сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания в центре города и коммуникации, есть попадания в жилые дома.