В украинской разведке говорят, что заявления о взятии Крыма в этом году были информационной спецоперацией.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Суспильному".

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства - также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается соответствующий итог. А что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом", - заявил Юсов.

Напомним, что в октябре прошлого года глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что к лету 2023 война должна закончиться выходом на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом.

В августе он признал, что прогноз не оправдался.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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