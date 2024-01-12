Дроны и плотность минирования не позволяют идти в наступление ни Украине, ни России.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde.

"Мы знаем решение для беспилотников - это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей. Нет ничего нерешаемого, но во внимание нужно брать все", - сказал Буданов.

Напомним, по оценке Financial Times, РФ сохраняет весомое преимущество по системам РЭБ перед Украиной, поскольку уже более десяти лет инвестирует значительные средства в эту сферу.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

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