Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника в Саратовской области.

СМИ отмечают, что там расположен, в частности, аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.

Российский оппозиционный паблик пишет, что два дрона упали на территорию военного аэродрома в Энгельсе. О последствиях неизвестно.

Этот аэродром уже подвергался атаке в декабре 2022 года.

Ранее мы писали, что в декабре в Ростовской области РФ были взрывы в районе военного аэродрома в Морозовске. СМИ писали, что в результате налета дронов российская техника получила "существенные повреждения". Сообщалось, что на аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34, три радиолокационных станции и другая техника.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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