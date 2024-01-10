В России заявляют об уничтожении беспилотника в Саратовской области, где расположен военный аэродром
Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника в Саратовской области.
СМИ отмечают, что там расположен, в частности, аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.
Российский оппозиционный паблик пишет, что два дрона упали на территорию военного аэродрома в Энгельсе. О последствиях неизвестно.
Этот аэродром уже подвергался атаке в декабре 2022 года.
Ранее мы писали, что в декабре в Ростовской области РФ были взрывы в районе военного аэродрома в Морозовске. СМИ писали, что в результате налета дронов российская техника получила "существенные повреждения". Сообщалось, что на аэродроме в момент удара находились до 20 самолетов Су-34, три радиолокационных станции и другая техника.
Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне .
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