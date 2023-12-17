Российские оппозиционные паблики сообщали, что во время ночного налета дронов на Ростовскую область РФ были взрывы в районе военного аэродрома в Морозовске.

Губернатор региона Владислав Голубев с утра косвенно подтвердил, что прилеты были. Среди целей для ударов он назвал и Морозовск.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - заявил глава области.

Ранее российские СМИ уже сообщали, что по аэродрому под Морозовском были попытки ударов.

Напомним, сегодня утром минобороны РФ заявило о сбитии 35 беспилотников в пределах Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей.

Накануне ночью произошел налет беспилотников на Курскую область РФ.

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