В среду, 3 января, в Минобороны РФ заявляют, что над Белгородской областью сбили шесть ракет "Точка-У" и столько же снарядов от РСЗО "Ольха".

Губернатор Белгородской области заявлял о новых обстрелах Белгорода, которые произошли под утро.

Власти Курской области также заявляют об утреннем обстреле.

Губернатор заявляет, что в Железногорском районе повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.

Напомним, что 2 января в российском Белгороде заявляли о трех волнах ракет и одном погибшем.

Также там сообщали о том, что в небе над Белгородом и районом российская система ПВО сбила шесть беспилотников и девять ракет.

Ранее мы писали о том, что во время массированной атаки РФ по Украине 2 января, одна из российских ракет упала и взорвалась в селе в Воронежской области.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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