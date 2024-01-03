После воздушных атак последних дней в ООН призвали Украину и Россию к "немедленным шагам по деэскалации".

Об этом заявил Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призвал Украину и РФ обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки гражданских лиц убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", - заявляет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в соцсети X.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что вчерашняя атака "Кинжалами", вероятно, была самой масштабной с начала вторжения РФ.

Военные украинские паблики писали, что на сбитой 2 января российской ракете Х-101 стоит дата производства - октябрь/декабрь 2023 года. То есть производство ракет в РФ продолжается и удается получить доступ ко всем необходимым компонентам.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов на всю историю войны.

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