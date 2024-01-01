Почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожено взрывами.

Такие данные на конец 2023 года привёл заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью украинским изданиям.

Также, по его словам, Россию не удовлетворяет работа "зернового коридора" в обход ее позиции, поэтому российская армия пытается продолжать обстрелы ракетами и дронами.

Кроме того, РФ минирует море КАБами, чтобы сорвать работу "зернового коридора", добавил замминистра.

Ранее мы писали, что Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. По заявлению Лондона, эти корабли "помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты".

Напомним, в конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

А президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" в Чёрном море.