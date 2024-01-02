Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила шесть беспилотников и девять ракет.

О дронах сообщил в своем телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - сказано в посте Гладкова.

⠀

Минобороны РФ заявило, что над Белгородской областью сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".

Гладков уточнил, что в городе есть повреждения в частном секторе: в трех домовладениях выбиты окна, повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Днем в Минобороны РФ сообщали о трех волнах ракет, выпущенных по Белгородской области.

Между тем война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.