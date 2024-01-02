В Минобороны РФ заявляют о якобы трех волнах ракет по Белгородской области во вторник, 2 января.

Утверждается, что сегодня были сбиты 17 ракет РСЗО "Ольха".

Губернатор Белгородской области заявляет, что в Белгороде один мужчина погиб в результате обстрела. Он ехал в машине, когда рядом разорвался снаряд.

Сообщается, что еще четверо пострадали в районе авторынка. Одна женщина пострадала в автобусе, на крышу которого упал осколок и задел ей руку. Есть повреждения частных домов.

Напомним, что 2 января рф осуществила новую массированную ракетную атаку по Киеву и Харькову. ПВО в Киеве уничтожила более 60 крылатых ракет и более 10 "Кинжалов".

При этом одна из российских ракет взорвалась в селе Воронежской области.

Также мы писали о том, что в результат атаки рф в Украине сегодня минимум четыре человека погибли, еще 92 получили ранения.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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