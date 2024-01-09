Из Белгородской области РФ решили эвакуировать детей из-за участившихся обстрелов, "потому что переживание родителей достаточно большое".

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Детей будут принимать в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях.

Судя по словам Гладкова, пока рассматривается вариант временного расселения детей по лагерям.

"Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трёх недель лагерной смены вместе с нашими детьми", - пишет он.

Между тем в Орле, который находится севернее Белгорода и отделен от него Курской областью, два дрона атаковали объект топливно-энергетического комплекса. Атаку подтвердил местный губернатор Андрей Клычков. По его словам, после прилета БПЛА произошло возгорание, оно уже локализовано.

Телеграм-каналы уточняют, что второй беспилотник атаковал "Орёлэнерго".

Напомним, 7 января в ГУР сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных установок "Панцирь" в Белгородской области. Стоимость одного такого ЗРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

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