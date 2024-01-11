В РФ заявили о новой атаке дронов. Утверждается, что в Калуге беспилотник повредил здание насосной станции.

Такое заявление 11 января сделал губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дрон сбили над зданием. Возгораний и пострадавших нет.

В свою очередь Министерство обороны РФ заявляет о сбитии беспилотников в Ростовской, Калужской и Тульской областях.

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника в Саратовской области. Российский оппозиционный телеграм-канал написал, что два дрона упали на территорию военного аэродрома в Энгельсе.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

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