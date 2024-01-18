Атаковавший сегодня ночью нефтебазу в Санкт-Петербурге беспилотник был украинского производства.

Такое заявление сделал глава Минстратегпрома Александр Камышин на панельной дискуссии в рамках проекта Deciding Your Tomorrow, организованного фондом Виктора Пинчука в Давосе.



"Мы способны выработать что-то, что будет стоить от 350 долларов за штуку, и что-то, что улетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1 250 километров", – сказал Камышин.

Напомним, ранее российские телеграм-каналы сообщали, что ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Дрон нес на себе около 3 кило взрывчатки. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

В связи с этим случаем в пабликах развернулась дискуссия о том, как украинские беспилотники смогли долететь до Санкт-Петербурга. Звучали предположения, что дроны были запущены с территории соседних Финляндии или Эстонии, либо с борта судна из нейтральных вод Балтики.

Подобные дискуссии уже были, когда в прошлом году дроны атаковали военный аэродром в Пскове. Тогда глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что эти удары наносились с территории России. Но президент Владимир Зеленский говорил о применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км - от Украины до Пскова как раз такое расстояние.