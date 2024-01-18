Министерство обороны РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью.

Об этом сказано в посте ведомства, опубликованном в ночь на 18 января в его телеграм-канале.

По данным Минобороны, атака территории РФ с применением дронов самолетного типа произошла около 01:30 по Москве (00:30 по Киеву).

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", - сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над подмосковным Подольском беспилотник, летевший в сторону российской столицы.

Тем временем российские телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что дрон, которой нёс около 3 кг взрывчатки, пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. По их данным, обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Предварительно установлено, что беспилотник был самолётного типа с размахом крыльев 6 метров и поршневым двигателем. Инфраструктура терминала не получила повреждений, никто не пострадал. Обломки БПЛА также могли упасть в Финский залив, в 5 километрах от терминала.

Москву беспилотники пытались атаковать не раз. Например, о такой попытке мы писали в конце августа. Тогда в России заявили, что сбили дрон в Истринском районе.

Также в августе один из дронов залетел в столицу РФ и попал по недостроенному зданию в "Москва-Сити".