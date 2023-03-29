Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть тысячи ударных дронов, в том числе с дальностью 3 тысячи километров.

Свой твит он сопроводил знаменитым снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади.

Тогда немецкому пилоту удалось преодолеть системы ПВО СССР благодаря тому, что он летел низко над землей.

"Украинский рой имени Матиаса Руста" - десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", - написал Данилов.

Ранее вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что Украина подготовила к бою три ударных роты беспилотников собственного производства.

Для этого Кабмин изменил условия закупки украинских беспилотников на нужды обороны страны, дав старт массовому производству дронов в Украине.

"Страна" подробно описывала, какую роль могут играть дроны в будущем контрнаступлении ВСУ. Украинские войска могут применить тактику удара "роем дронов", когда удар наноситься большим количеством гражданских дронов, переделанных под военные, которые несут гранаты. В первую очередь, речь идет о FPV-дронах - беспилотниках, которые транслируют происходящее на земле в режиме реального времени.

Если таких дронов выпустить на противника одномоментно 10 тысяч, то это может в теории поразить много российской техники, стоящей на переднем крае. После чего задачи прорыва через российские позиции будут значительно облегчены.