В пятницу, 19 января, в Украине идет 695-й день войны.

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19 января

10.45 РФ находится "на грани технологического прорыва", который сделает украинскую РЭБ неэффективной в борьбе с их дронами, заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

"Самая большая опасность - это автоматически оптические системы наведения и навигации. Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяются в FPV-дронах рядом с тепловизионными камерами еще и автоматическое донаведение. Роль оператора сводится к минимуму. Это автоматический захват цели, и аппарат все более становится автономным. Традиционные средства РЭБ, которыми мы до сих пор не насытили фронт, даже они уже стают неэффективными. Если это будет запущено в серию, станет для нас вызовом", - заявила Берлинская.

По ее словам, РФ сейчас превосходит Украину по количеству произведенных дронов, но может превзойти еще и в качестве.

10.40 Музыкальная группа Intermezzo заявляет, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили и похитили их вокалиста Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого.

Как сообщается, их посадили в авто без номерных знаков, где уже был сотрудник полиции, и увезли в ТЦК, где заставили пройти медкомиссию.

Группа заявляет, что у Дулецкого есть справка о непригодности, а Билык не может быть мобилизован, так как работает учителем на 1,25 ставки.

Далее опять же на машине без номеров их вывезли за город. На блокпосте они заявили о похищении, но полиция не смогла с ними поговорить, потому что ТЦК заблокировали машину. Парни смогли выскочить из машины, но их избили, "Андрея много раз ударили по голове и коленям", чему полиция не препятствовала.

"Скорая" увезла в больницу Владимира, а Андрей пропал. Оказалось, что его повезли в ТЦК, где угрозами насилия заставили удалить снятые видеодоказательства и встать на учет. А оттуда - в другую область на учения, "где хотят незаконно принудить к подписанию контракта в армии".

В местном ТЦК заявили, что действовали в рамках закона, а украинцы должны сами приходить в военкомат.

10.20 Видео очередной утренней мобилизации в общественном транспорте Одессы.

Где-то военкомы не заходят внутрь, а просят мужчин старше 27 лет выйти из салона для проверки документов. Никто не реагирует. Обещают потом отпустить.

В других случаях заходят в маршрутку, и начинаются конфликты. Люди их выгоняют. Конфликтуют даже с женщиной, которая ведет съемку.

09.55 В ЕС ввели финансовые ограничения, которые потенциально коснутся и украинских беженцев.

Совет и парламент ЕС заключили соглашение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. Отныне в ЕС установлен максимальный лимит в размере 10 000 евро для платежей наличными. Отдельные страны ЕС по желанию смогут устанавливать еще более низкую планку.

А финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, которые совершают "случайные операции" с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро.

Отметим, что украинцы в ЕС часто платят наличкой, чтобы не светить свои доходы в стране пребывания.

2. Будут применяться меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте.

09.35 Россияне за последние два дня активизировались под Авдеевкой и продвинулись вперед. Об этом сообщают военные паблики.

Южнее Авдеевки "крайне тяжелая ситуация", пишет украинский телеграм-канал Deep State. По его данным, россияне продвинулись к дачному поселку "Виноградники", а также усилили нажим на укрепрайон "Царская охота" и соседние позиции.

К северу от Авдеевки российские войска, по данным паблика, пытались закрепиться на северных окраинах Степного, на данный момент ситуация там неизвестна.

Американский "Институт изучения войны" также пишет о продвижении РФ к юго-западу от Авдеевки. "На геолоцированных кадрах, опубликованных 17 января, видно, как российские войска штурмуют и захватывают позицию к востоку от Невельского", - говорится в сводке ISW.

Российские паблики пишут, кроме прочего, о своем продвижении со стороны Каменки (на северо-восток от Авдеевки) до начала улиц Колосова и Леваневского.

Также военные телеграм-каналы РФ считают, что их командование сосредоточилось под Авдеевкой на зачистке дачного сектора и "срезании" серых зон.

08.08 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 81 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении отражены 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 атаки врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

07.57 В РФ сообщают, что на нефтебазу города Клинцы в Брянской области дрон сбросил взрывчатку.

По словам губернатора Брянской области, есть возгорание резервуаров.

07.49 Российские войска "практически захватили Веселое" под Северском, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Украинские власти этого не подтверждали.