Анализируем итоги 695-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска "практически захватили Веселое" под Северском, подтвердил сегодня украинский военный паблик Deep State. На его обновленной карте деревня большей частью под российским контролем, а северные окраины - в "серой" зоне.

Вчера о полном захвате населенного пункта сообщало минобороны РФ. Украинские власти этого не подтверждали. Что означает захват Веселого, мы анализировали во вчерашних итогах.

Deep State также разбирает, почему это случилось. По его данным, силы, брошенные Россией на штурм села, были сравнительно невелики. Но у ВСУ "достаточное количество личного состава имеется лишь на бумаге, по факту же нужное количество людей отсутствует".

Также телеграм-канал указывает, что украинские силы на этом участке испытывали проблемы со взаимодействием между подразделениям и логистикой. Кроме того, накануне штурма РФ нанесла сильные удары артиллерией и FPV-дронами.

"Из-за регулярных ударов по нашим бойцам и отсутствия симметричного ответа, соответственно, потери были не в нашу пользу", - пишет паблик.

Также россияне за последние два дня активизировались под Авдеевкой и продвинулись вперед. Об этом сообщают военные паблики.

Южнее Авдеевки "крайне тяжелая ситуация", пишет украинский телеграм-канал Deep State. По его данным, россияне продвинулись к дачному поселку "Виноградники", а также усилили нажим на укрепрайон "Царская охота" и соседние позиции.

К северу от Авдеевки российские войска, по данным паблика, пытались закрепиться на северных окраинах Степного, на данный момент ситуация там неизвестна.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов заявляет о "критической" ситуации в Авдеевке. По его информации, армия РФ сумела зацепиться за несколько домов на окраине города.

"Зашли несколько групп россиян без каких-то масштабных штурмов - а просто зашли, потому что в том месте просто не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов", - пишет Бутусов.

По его словам, такой сценарий был прогнозируемым при текущем уровне укомплектованности.

"Верховный главнокомандующий Зеленский приезжал и пообещал на встрече с солдатами решить проблемы и предоставить усиление. К сожалению, даже необходимый минимум усиления не был выполнен. Если это не сделать сейчас и россияне смогут действительно серьезно зацепиться за городскую застройку, то придется потом как в Бахмуте бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе - но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно. И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском", - пишет Бутусов.

Американский Институт изучения войны тоже пишет о продвижении РФ к юго-западу от Авдеевки.

"На геолоцированных кадрах, опубликованных 17 января, видно, как российские войска штурмуют и захватывают позицию к востоку от Невельского", - говорится в сводке ISW.

Российские паблики пишут, кроме прочего, о своем продвижении со стороны Каменки (на северо-восток от Авдеевки) до начала улиц Колосова и Леваневского.

Также военные телеграм-каналы РФ считают, что их командование сосредоточилось под Авдеевкой на зачистке дачного сектора и "срезании" серых зон.

Еще телеграм-каналы сообщают о продвижении россиян в районе Сватово. По данным Deep State, они отбили ряд позиций у Орлянки, а восточнее Табаевки прорвали позиции одной из бригад теробороны.

Российские паблики тоже об этом сообщают. Они утверждают, что подразделения РФ перешли за железную дорогу и продвинулись до полукилометра на запад, "взяв под огневой контроль" автодорогу Р-07, которая ведет из Сватово в Купянск.

Институт изучения войны сообщает о продвижении РФ под Бахмутом. На кадрах, опубликованных 17 января, видно, что "российские войска недавно незначительно продвинулись в жилом районе на севере Богдановки".

По данным Deep State, на плацдарме ВСУ в Крынках на Херсонщине "ситуация не такая цветная, как рисуют". Россияне наступают пехотой и "максимально убивают нашу логистику".

Тем временем вновь активизировались действия украинских подразделений в приграничных областях РФ.

Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, и российские паблики сегодня сообщили об инциденте в Суземском районе Брянской области РФ, который граничит с Черниговской областью Украины. Сообщается, что группа с территории Украины атаковала "Урал" минобороны РФ. Пишут о погибших и раненых. Сразу после атаки ДРГ, как утверждается, отступила. РДК публикует фото этой машины.

При этом, судя по информации украинского командования, россияне в северных от Украины областях укрепляют свои позиции.

РФ удерживает у северной границы Украины группировку в 20 тысяч военных, которых перевооружают новейшими или модернизированными образцами вооружений. Для сравнения, кордон с Беларусью прикрывают со стороны РБ всего 1800 военных (вдобавок к пограничникам).

По словам командующего Объединенными силами Наева, россияне постоянно ведут разведку и активно строят инженерно-фортификационные сооружения.

К слову, сегодня газета Financial Times написала, что РФ может планировать на лето новое наступление на Киев (эту статью мы разберем чуть ниже). Впрочем, как мы уже писали, на данном этапе и при нынешнем соотношении сил, где бы РФ ни наступала, быстрого прорыва быть не может. Будут все те же бои, как сейчас под Авдеевкой, где за одно село или посадку могут биться месяцами. Иной расклад возможен только в случае, если либо резко усилятся наступательные возможности РФ, либо резко уменьшится боеспособность ВСУ.

В связи с последним риском стоит обратить внимание на называемые украинскими аналитиками причины текущих проблем под Авдеевкой и Веселым. Среди них можно выделить одну общую - нехватка личного состава.

О том, что с этим есть проблема, признают и сами военные, включая командование ВСУ. Однако нынешние примеры показывают, что она уже начала прямо сказываться на ситуации на фронте.

При этом закон о мобилизации, который должен был, по задумке авторов, активизировать процесс пополнения армии, отправлен на доработку и, судя по всему, раньше февраля его уже не примут.

Как уже писала "Страна", смогут ли ВСУ решить в ближайшие месяцы проблему с нехваткой личного состава на фронте, является одним из ключевых вопросов, который определит ход войны.

Воздушная война

С Брянской областью связано еще одно событие. Украинский дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу города Клинцы, где загорелись четыре резервуара с топливом. Для тушения привлечен пожарный поезд, десятки жителей эвакуировали из окрестных домов.

Также российские телеграм-каналы писали сегодня о прилете дрона рядом с Тамбовским пороховым заводом (это почти в 400 километрах от границы Украины). По их утверждению, никаких последствий у прилета не было. Правда, украинские паблики сегодня публиковали видео с пожаром на заводе. Но, как оказалось, это старое видео еще 2018 года.

Напомним, вчера украинский дрон долетел до окрестностей Санкт-Петербурга, до которого почти 900 километров. При этом нет подтверждений того, что он попал по цели, как нет и единой версии, откуда именно этот беспилотник прилетел: из Украины или из более близких мест.

Тем временем украинские волонтеры говорят, что РФ находится "на грани технологического прорыва", который сделает украинскую РЭБ неэффективной в борьбе с их дронами. Об этом заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

"Самая большая опасность - это автоматические оптические системы наведения и навигации. Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяют в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами еще и автоматическое донаведение. Роль оператора сводится к минимуму. Это автоматический захват цели, и аппарат все более становится автономным. Традиционные средства РЭБ, которыми мы до сих пор не насытили фронт, даже они уже становятся неэффективными. Если это будет запущено в серию, станет для нас вызовом", - заявила Берлинская.

По ее словам, РФ сейчас превосходит Украину по количеству произведенных дронов, но может превзойти еще и в качестве.

Отметим, что в российских военных пабликах в последнее время можно встретить ровно обратные утверждения: что в дронах Украина Россию значительно превосходит. Правда, эти утверждения сопровождаются, зачастую, призывами к "демонополизации" производства FPV-дронов в РФ и к допуску на этот рынок новых игроков. Так что подобные публикации могут быть элементом конкурентной борьбы за освоение российского госзаказа.

Соотношение сил по FPV-дронам и их влияние на ситуацию на фронте мы анализировали здесь.

Военные перспективы

Западные чиновники, эксперты и СМИ снова начали обсуждать перспективы войны в Украине.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр дал понять, что война входит в тупиковую фазу. Он предупредил, что в ближайшее время "чудес ни от одной из сторон ждать не стоит". При этом он отметил, что ракетный потенциал России растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана.

Также "в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо".

"Это, конечно, вызывает беспокойство, потому что иногда количество переходит в качество", - добавил Бауэр.

Financial Times со ссылкой на украинских военных пишет, что РФ может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта - и даже, возможно, под Киевом.

Целью будет полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом военные эксперты считают, что ни одна из сторон в этом году не имеет "перспективы оперативного прорыва".

В связи с этим Украина переходит в стратегию "активной обороны" — удержание позиций с поиском слабых мест и дальними воздушными ударами. Это должно позволить Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, "когда контрнаступление имело бы больше шансов".

Такую стратегию поддерживает и Запад. Американцы считают, что вместо наземных наступлений основное внимание будет уделяться удержанию оставшейся территории, укреплению позиций и наращиванию поставок и сил в ближайшие месяцы.

Правда, приводится мнение, что глухая оборона без локальных контрударов отдаст инициативу РФ и позволит Путину "демонстрировать всему миру, что Украина не может выиграть войну".

Кроме того, газета отмечает, что "настроение украинцев упало", и опросы показывают, что единство, продемонстрированное в начале войны, может дать трещину, пишет FT. Также издание фиксирует, что Украина сталкивается с проблемой мобилизации.

Ключевой здесь для Украины будет западная поддержка, но "даже если Белый дом заключит соглашение с Конгрессом, это вряд ли сможет предложить такой скачок в возможностях и технологиях, который позволил бы Украине решительно вернуть себе преимущество в этом году".

Последний тезис повторил на страницах Bloomberg и Хэл Брендс, профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.

Он заявил, что даже при полноценной помощи Запада Украина не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с февраля 2022 года.

По мнению Брендса, "своего рода победа" Украины еще возможна, для чего нужно "пережить 2024 год, чтобы одержать победу в 2025 году". Для этого автор предлагает, в частности, бить по Крыму и мосту, соединяющему его с материком, конфисковать и передать Украине российские суверенные активы, подготовить ВСУ к "крупному наступлению" в 2025 году за счет поставок артиллерии, дальнобойных ракет, ПВО, бронетехники и авиации.

Однако все это не позволит Киеву вернуться в границы 1991 года, считает автор.

"Даже при такой поддержке Украина, вероятно, не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с 2014 года - или даже с февраля 2022 года", - пишет Брендс.

По его мнению, помощь Запада позволит вернуть лишь некоторые утраченные территории. Но это, считает автор, будет "демонстрацией того, что время не на стороне России, и укреплением позиций Украины для возможных переговоров".

При этом если помощь США не поступит, "Украина проиграет эту войну", полагает профессор.

То есть сразу несколько крупных западных СМИ говорят о том, что даже в случае выделения нужных объемов помощи Украина не сможет дойти до заявленной Зеленским цели - выйти на границы 1991 года.

Это еще больше актуализирует для США и других западных стран дискуссию о выделении дальнейшей помощи Украине и вообще о стратегии в войне, если она, как считают аналитики, все равно не окончится поражением РФ и ее уходом из Украины.

В США эти вопросы задают республиканцы и особенно трамписты, когда отказываются выделять новую помощь Киеву.

Разговоры о войне РФ и НАТО

Снова на Западе звучат заявления, что ему скоро предстоит война уже напрямую с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус вчера привел мнение немецких экспертов, что нападение РФ на страну Альянса возможно через пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", – сказал министр.

Он добавил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к войне.

Затем эту тему поднял уже упомянутый глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Страны Альянса он призвал готовиться к потенциальному призыву на военную службу большого количества людей.

"Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют свою роль. Все начинается с этого. Осознания того, что не все можно запланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", - сказал Бауэр журналистам в Брюсселе после встречи руководства НАТО.

Также сегодня стало известно, что страны Балтии собираются в ближайшие годы построить 600 бункеров и линию обороны на своей границе с Россией. Большинство будут находиться на юго-востоке Эстонии, но некоторые также расположат у Чудского озера. Соглашение об этом подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

"В мирное время в охранной зоне не должны размещаться взрывчатые вещества, просеки и другие препятствия, а также должна быть создана сеть опорных пунктов и дозорных постов", - говорится в сообщении.

Также министры подписали меморандум о совместном использовании HIMARS и латвийской авиабазы Лиелварде для нужд ПВО.

Напомним, НАТО в этом году проведет крупнейшие со времен холодной войны учения, в которых примут участие около 90 тысяч военных. Они также пройдут в Прибалтике - то есть у границ РФ.

Разговоры о том, что конфликт с Россией неизбежен, крайне показательны с точки зрения той войны, которая ведется сейчас в Украине.

Во-первых, очевидно, что в НАТО не рассматривают всерьез перспективу разгрома РФ в Украине - иначе странно было бы предполагать, что побежденная Россия через несколько лет атакует уже страны Альянса.

Во-вторых, как недавно написал британский военный эксперт Ричард Кемп, если бы НАТО действительно всерьез считали, что Москва атакует Альянс, поддержка Киева была бы совсем иной.

"Нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это (угрозу со стороны РФ - Ред.) верят. Если бы они верили, они бы давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия, необходимого ей для победы над Россией", - писал аналитик.

То есть нельзя исключать, что разговоры о неизбежной войне с Россией - это попытка убедить западное общество в необходимости расстаться с частью благосостояния ради инвестиций в военно-промышленный комплекс и армию.

Два года войны в Украине показали, что попытки перевести экономики ЕС и США на военные рельсы не выглядят слишком успешными. И тем более они могут потерять темп на фоне тупика в Украине, который еще сильнее будет подтачивать энтузиазм в западных обществах и желание отрывать от себя миллиарды на военные цели (и на чем уже играют оппозиционные политики как в США, так и в Европе).

Видимо, исправить эту тенденцию и призваны разговоры о грядущей войне с Россией, которые ведут уже крупнейшие чиновники государств НАТО.

Насколько на самом деле реальна угроза прямой войны России с Западом, мы анализировали здесь.