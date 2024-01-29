В Украине нужно ввести легальный способ уклонения от мобилизации, иначе люди начнут скрываться от государства, чтобы избежать контакта с ТЦК.

Такое мнение высказал глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"Если мы не предложим легальный способ, по моему мнению, есть риск того, что граждане просто начнут избегать государство. Поэтому, для того чтобы не попасть в поле зрения ТЦК, люди перестанут пользоваться государственными банками, снимать наличные, перестанут пользоваться кредитными карточками, путешествовать", - заявил Наталуха.

Он озвучил данные, что в Украине находятся как минимум 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только номер идентификационного кода.

"Они не за рубежом, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. Мы не знаем, где все эти люди. Призывного возраста. Они где-то существуют на территории Украины. Вероятно, принимают участие в экономических процессах. Это частично отвечает на вопрос Генштаба, где брать людей", — рассказал Наталуха.

Ранее в Раде предложили разрешить предприятиям бронировать своих сотрудников за ежемесячный платёж в 20 тысяч гривен за человека.

Мы поясняли, как идея с бронью сотрудников может стать схемой для уклонения от мобилизации.