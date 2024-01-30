Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Текста законопроекта еще нет, как только будет сразу дам знать", - написал он.

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении обновлённый правительственный законопроект об ужесточении мобилизации 6 февраля. Также он считает, что как минимум две "оппозиционные фракции" в итоге не дадут проголосовать за законопроект.

Ранее в ВСУ сообщили, что Украина сможет подготовить любое количество военнослужащих, которое будет определено новым законом об ужесточении мобилизации.

А глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что в Украине нужно ввести легальный способ уклонения от мобилизации, иначе люди начнут скрываться от государства, чтобы избежать контакта с ТЦК. По его данным, в Украине находятся как минимум 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только номер идентификационного кода.