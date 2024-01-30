По новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов будут блокировать через суд
В Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации.
У проекта регистрационный номер отличается от предыдущего законопроекта Кабмина. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.
Одна из главных новаций обновленного законопроекта - наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог директивно вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:
- арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;
- ограничение выезда за рубеж;
- ограничение права на вождение машины.
Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК.
Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явятся в суд, он рассмотрит дело в письменной форме.
О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.
Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.