В Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации.

У проекта регистрационный номер отличается от предыдущего законопроекта Кабмина. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.

Одна из главных новаций обновленного законопроекта - наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог директивно вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;

ограничение выезда за рубеж;

ограничение права на вождение машины.

Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК.

Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явятся в суд, он рассмотрит дело в письменной форме.

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.