На сайте Верховной Рады опубликован новый законопроект об ужесточении мобилизации.

Ключевые положения документа:

Изменение призывного возраста с 27 на 25 лет.

Местные администрации, местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК.

Для выезда за границу всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет (кто входит в разрешенные категории) необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета (норма не распространяется на дипломатов и членов их семей). Это то, что уже де-факто ввели на границе.

Любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение составят оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия относительно детей, если второй родитель - иностранец, и оформление наследства. Оформление внутреннего и загранпаспорта возможно при условии наличия военно-учетных документов.

Граждане обязаны регистрировать электронный кабинет, куда будут присылать повестки.

Явиться в ТЦК следует или в срок, указанный в повестке, или в течение 60 дней с начала проведения мобилизации, чтобы уточнить свои данные через ЦПАУ, или электронный кабинет призывника, или в ТЦК.

Граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к работам оборонного характера.

Как мы писали, по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов будут блокировать через суд.

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.