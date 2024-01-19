Известный активист и борец с уклонистами Михаил Жернаков, который ранее был задержан за неявку по повестке, заявил, что имеет несколько справок и выводов военно-врачебной комиссии, что он "ограниченно пригоден к военной службе" из-за болезни, которая у него с детства.

Об этом он сказал в комментарии "Зеркалу недели".

Какая именно у него болезнь, 39-летний Женраков не уточнил.

Кроме того, за уклонение от явки в ТЦК, совершенное в особый период, Жернаков был оштрафован на 5300 гривен.

При этом он устроился на работу в частный университет "Киевская школа экономики" на 0,75 ставки. Он заявил, что это дает ему право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Жернаков не служил в армии, потому что был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия. И что несколько юристов собираются этот вывод оспорить.

В середине декабря борца с уклонистами от мобилизации задержали и доставили в ТЦК. Там где за неявку по повестке ему выписали штраф и направление на медкомиссию.

Затем его признали полностью годным к военной службе, а ранее установленный диагноз о плоскостопии был опровергнут.