Пограничники задержали четверых нарушителей, которые планировали попасть в Венгрию на резиновой лодке. Мужчин задержали военнослужащие Мукачевского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба

По информации пограничников, за неудавшуюся переправу трое задержанных заплатили по 5 500 долларов, четвертый – 9 100 долларов.

"Причастные к организации незаконной поездки лица устанавливаются", – говорится в сообщении.

Недавно мы писали о том, как задержали уклонистов, которые надели зимние маскировочные костюмы для военных. Стоят такие костюмы до тысячи грн.

Двух мужчин задержали пограничники Подольского отряда, недалеко от села Топалы Подольского района. Как выяснилось, жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно: приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты.

Также ранее "Страна" узнала подробности задержания пограничниками на реке Днестр нарушителя, пытавшегося добраться до Молдовы. Три тысячи долларов за переправу на лодке. Это не первый случай, когда граждане Молдовы на лодках пытаются переправить украинцев через государственную границу.