"Страна" узнала подробности задержания пограничниками на реке Днестр нарушителя, пытавшегося добраться до Молдовы.

"Задержание произошло 11 января около 20:00, неподалеку от города Могилев - Подольский. 46 летний гражданин Республики Молдова с помощью надувной лодки переплыл через реку Днестр, с целью переправки через границу Украины в Молдову гражданина Украины Павла В. проживающего в Виннице. Предварительно свои услуги гражданин Молдовы оценил в 3 тысячи долларов",- говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он также добавил, что о задержании гражданина Молдовы уже уведомлено консульство Республики.

"Сейчас ему готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. Также органы прокуратура будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы. А вот гражданину Украины грозит штраф от 3400 до 8500 грн",- говорит источник.

Он также отметил, что это не первый случай, когда граждане Молдовы на лодках пытаются переправить украинцев через государственную границу.

Напомним, вчера ГПСУ задержали на границе с Молдовой двоих мужчин. Это были гражданин Молдовы и его "клиент"-украинец, которого он забрал на украинском берегу. Их перехватили посреди реки.

Ранее, 5 января, пограничники на берегу Днестра поймали десять мужчин, которые пытались покинуть Украину и уплыть в Молдову на зафрахтованном пароме. По данным пограничников, десять мужчин через организатора зафрахтовали паром в Молдову за 5 000 долларов с каждого.