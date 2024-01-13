Три тысячи долларов за переправу на лодке. "Страна" узнала подробности задержания на Днестре
"Страна" узнала подробности задержания пограничниками на реке Днестр нарушителя, пытавшегося добраться до Молдовы.
"Задержание произошло 11 января около 20:00, неподалеку от города Могилев - Подольский. 46 летний гражданин Республики Молдова с помощью надувной лодки переплыл через реку Днестр, с целью переправки через границу Украины в Молдову гражданина Украины Павла В. проживающего в Виннице. Предварительно свои услуги гражданин Молдовы оценил в 3 тысячи долларов",- говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.
Он также добавил, что о задержании гражданина Молдовы уже уведомлено консульство Республики.
"Сейчас ему готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. Также органы прокуратура будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы. А вот гражданину Украины грозит штраф от 3400 до 8500 грн",- говорит источник.
Он также отметил, что это не первый случай, когда граждане Молдовы на лодках пытаются переправить украинцев через государственную границу.
Напомним, вчера ГПСУ задержали на границе с Молдовой двоих мужчин. Это были гражданин Молдовы и его "клиент"-украинец, которого он забрал на украинском берегу. Их перехватили посреди реки.
Ранее, 5 января, пограничники на берегу Днестра поймали десять мужчин, которые пытались покинуть Украину и уплыть в Молдову на зафрахтованном пароме. По данным пограничников, десять мужчин через организатора зафрахтовали паром в Молдову за 5 000 долларов с каждого.