Десять мужчин пытались покинуть Украину и уплыть в Молдову на зафрахтованном пароме.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в своем телеграм-канале и публикует соответствующее видео.

По данным пограничников, десять мужчин через организатора зафрахтовали паром в Молдову за 5 000 долларов с каждого.

Однако вместо паромщика на берегу Днестра их ожидал наряд пограничников. Теперь неудавшихся эмигрантов ждёт суд.

Ранее мы писали, что в Одесской области пограничники на границе с Молдовой задержали уклониста с помощью тепловизора. Мужчина пытался пересечь границу через реку, но его заметили в зарослях камышей.

Также пограничники рассказали о новом способе, которым уклонистов переправляют за границу. Теперь проводники не хотят лично сопровождать людей, а предпочитают вести "клиентов" онлайн, отслеживая их геолокацию из-за границы.

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