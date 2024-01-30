Новый законопроект Кабинета министров об ужесточении мобилизации по сути узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного.

Об этом сказано в тексте документа, появившегося на сайте Верховной Рады.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - говорится в документе.

Днем вручения электронной повестки будет считаться день получения Территориальным центром комплектования уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.

Если повестка появится в электронном кабинете позже 17 часов, то она будет считаться врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления.

При этом не исключаются и бумажные повестки, их должны вручать традиционным способом - под роспись.

Как мы писали, по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов будут блокировать через суд.

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.