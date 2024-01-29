СБУ заблокировала семь пабликов, сообщавших о раздаче повесток в Черкасской области
В Украине заблокировала семь групп в мессенджерах, где писали о раздаче повесток по Черкасской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается, что установлены личности администраторов соответствующих пабликов в Telegram и Viber, трем из них сообщили о подозрении.
Ранее администраторов телеграм-канала о местах раздачи повесток в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы. Прокурор в суде доказал, что эти лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Мы также сообщали, что к пяти годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Повестки" в Киеве. Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе Вооруженных сил.