В Украине заблокировала семь групп в мессенджерах, где писали о раздаче повесток по Черкасской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сообщается, что установлены личности администраторов соответствующих пабликов в Telegram и Viber, трем из них сообщили о подозрении.

Ранее администраторов телеграм-канала о местах раздачи повесток в Черкасской области приговорили к пяти годам тюрьмы. Прокурор в суде доказал, что эти лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Мы также сообщали, что к пяти годам тюрьмы приговорили администратора Telegram-канала "Повестки" в Киеве. Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе Вооруженных сил.